"Страна" выяснила подробности о вчерашнем ранении Маси Найема, брата экс-нардепа Мустафы Найема.

Раненого бойца с передовой вывозил Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Н.Пирогова. Маси Найем получил тяжелое осколочное ранение в голову и глаз.

"Друзья дотащили его до Славянска, привезли его раненого туда. Наши медики его стабилизировали, и потом очень быстро отвезли в Краматорск. Там переложили в военную машину и отвезли в Днепр, в областную клиническую больницу имени Мечникова. С вечера вчерашнего дня Маси Найема спасали уже днепровские медики. Насколько я знаю, по состоянию на сегодняшнее утро он жив", - сообщил "Стране" Геннадий Друзенко, глава набсовета Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Н.Пирогова.

Точный диагноз Друзенко разглашать не может, однако отмечает, что Маси Найем получил достаточно серьезную травму.

"Это не пулевое ранение. По всем признакам, возле него произошел взрыв. Разорвался снаряд, и осколок снаряда ранил Маси в голову. За его жизнь борются врачи в Мечникова. По оценке наших медиков, которые первыми его увидели, дай Бог, жить будет", - сообщил "Стране" Друзенко.

Напомним, ранее Мустафа Найем сообщил подробности ранения брата. Он заявил, что брат был в коме, "иногда приходит в сознание".

Также сообщалось ,что Маси Найема прооперировали.