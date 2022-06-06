Получившего тяжелое ранение на фронте адвоката Маси Найема прооперировали, его состояние остается тяжелым.

Об этом в Facebook сообщил его брат и замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Брат жив, его прооперировали. У него тяжелое осколочное ранение головы, множественные переломы костей и внутричерепная гематома. Сейчас его состояние все ещё тяжелое, он в медикаментозном сне, на аппарате искусственного дыхания. Врачи говорят, что следующие несколько суток будут решающими в его восстановлении", - написал Мустафа Найем.

Напомним, ранее сообщалось, что Маси Найем получил ранение в голову на Донбассе, на операцию его привезли в Днепр.

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Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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