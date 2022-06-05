Адвокат Маси Найем, брат экс-нардепа Мустафы Найема получил ранение в голову во время боевых действий на Донбассе. В данный момент его везут в Днепр на операцию.

Об этом сообщил у себя в Facebook украинский бизнесмен Андрей Ставницер.

По предварительной информации, операцию Найем будет делать в областной клинической больнице имени Мечникова профессор Андрей Сирко - заведующий отделением церебральной нейрохирургии.

Ранее тоже на Донбассе, под Северодонецком, получили ранения два журналиста агентства Reuters.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.