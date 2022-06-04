Двое журналистов агентства Reuters ранены во время обстрела под Северодонецком. Водитель их автомобиля погиб.

Об этом сообщает само агентство.

Журналисты ехали по неподконтрольной Украине территории на автомобиле, предоставленном поддерживаемыми Россией сепаратистами. Погибший водитель также был предоставлен журналистам властями "ЛНР".

Ранее "Страна" писала, что на усиление украинским военным в Северодонецк прибыл иностранный легион. В нем приехали воевать добровольцы из Австралии, Бразилии, Грузии и других стран.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.