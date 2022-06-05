Медики объяснили украинцам, что делать при травмах глаз во время войны. Инфографика
В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) рассказали, что делать при различных травмах глаз во время войны.
Соответствующую инфографику МОЗ публикует на своей официальной странице в Facebook.
Во время боевых действий, вызванных войной в Украине, количество травм глаз значительно возросло.
Поверхность глаза составляет около 0,3% общей поверхности нашего тела. Однако на нее приходится более 13% всех повреждений во время боевых действий. Большинство травм возникает в результате взрывов и их последствий, когда обломки различных видов боеприпасов могут попасть в глаза. Также повреждения возникают в результате ударов взрывной волны и причиняют травму задней части глаза.
В случае осколочных ранений глаз медики рекомендуют:
- по возможности найдите безопасное место или укрытие;
- не пытайтесь самостоятельно удалить посторонние предметы из глаз, не касайтесь и не трите глаза;
- не промывайте глаза водой. Если же в этом возникнет необходимость, используйте чистую воду;
- не наносите на поврежденный глаз мази или другие средства;
- при первой возможности обратитесь за медицинской помощью.
Что делать в случае прокола или пореза глаза:
- сделайте и аккуратно наложите на глаз защитный щиток. При его отсутствии можно использовать, например, дно бумажного стаканчика - это уменьшит давление;
- осторожно зафиксируйте щиток, не надавливая им на глаз;
- не принимайте аспирин, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты, поскольку они разжижают кровь и могут усилить кровотечение;
- обратитесь за медицинской помощью.
В случае попадания в глаз химических веществ необходимо:
- немедленно промыть глаз большим количеством чистой воды. По возможности, необходимо это делать в перчатках и стараться не занести химикаты в неповрежденный глаз;
- обратиться за медицинской помощью.
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