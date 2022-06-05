В Министерстве охраны здоровья (МОЗ) рассказали, что делать при различных травмах глаз во время войны.

Соответствующую инфографику МОЗ публикует на своей официальной странице в Facebook.

Во время боевых действий, вызванных войной в Украине, количество травм глаз значительно возросло.

Поверхность глаза составляет около 0,3% общей поверхности нашего тела. Однако на нее приходится более 13% всех повреждений во время боевых действий. Большинство травм возникает в результате взрывов и их последствий, когда обломки различных видов боеприпасов могут попасть в глаза. Также повреждения возникают в результате ударов взрывной волны и причиняют травму задней части глаза.

В случае осколочных ранений глаз медики рекомендуют:

по возможности найдите безопасное место или укрытие;

не пытайтесь самостоятельно удалить посторонние предметы из глаз, не касайтесь и не трите глаза;

не промывайте глаза водой. Если же в этом возникнет необходимость, используйте чистую воду;

не наносите на поврежденный глаз мази или другие средства;

при первой возможности обратитесь за медицинской помощью.

Что делать в случае прокола или пореза глаза:

сделайте и аккуратно наложите на глаз защитный щиток. При его отсутствии можно использовать, например, дно бумажного стаканчика - это уменьшит давление;

осторожно зафиксируйте щиток, не надавливая им на глаз;

не принимайте аспирин, ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты, поскольку они разжижают кровь и могут усилить кровотечение;

обратитесь за медицинской помощью.

В случае попадания в глаз химических веществ необходимо:

немедленно промыть глаз большим количеством чистой воды. По возможности, необходимо это делать в перчатках и стараться не занести химикаты в неповрежденный глаз;

обратиться за медицинской помощью.

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