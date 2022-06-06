Для полноценного контрнаступления ВСУ и полного освобождения территорий на юге и востоке Украины необходимо сформировать шесть новых бригад общей численностью 25 000 человек.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью газете Financial Times.

Кроме того, для выполнения этой задаче Украине нужны "сотни ракетных и артиллерийских установок, самолетов и танков, а также тысячах беспилотников", сообщил журналистам еще один собеседник в украинской власти.

Данилов заявил, что западные поставки вооружений смогли сломать российский блицкриг на первом этапе войны, однако РСЗО из США поставляются с ограниченным боезапасом и могут стрелять только на 80 км, а не на 300 км, как хочет Украина, чтобы поразить линии снабжения России.

Ранее мы писали, что в Минобороны Украины призвали Запад поставлять больше оружия для ВСУ.

Также "Страна" сообщала, что советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что Украина "устроит истерику", если США не поставят ей РСЗО.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.