Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в понедельник, 6 июня.

Главное из заявлений президента:

"Сегодня - День журналиста. 32 сотрудника СМИ погибло уже на этой войне". "Говорил с премьером Британии Джонсоном, рассказал ему об опасностях на Донбассе и на юге. Благодарен за то, что он готов дать Украине то вооружение, которое нам нужно". "Говорил с президентом Польши Дудой о военной помощи и вопрос статуса кандидата в ЕС для Украины. Этот вопрос - не только о нас, но и о том, есть ли вообще у ЕС будущее". "Журналисты, политики и бизнесмены должны сделать все, чтобы Украина оставалась в топах мирового внимания". "Наши герои не сдают позиции в Северодонецке. Лисичанск, Славянск, Бахмут, Святогорск, Авдеевка, Курахово - также горячие точки противостояния".

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский считает, что в мире устали от войны и подталкивают Украину к невыгодным шагам.

Также "Страна" сообщала, что президент Зеленский выступил против альтернатив вступлению в Евросоюз для Украины.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.