Украина не готова рассматривать вопрос экспорта зерна через Беларусь.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, отвечая на вопрос издания "Укринформ".

"Что касается белорусов, то эта информация открыта. Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Да. Мы понимаем даже, какой объем. Мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим "дружественным соседям", - сказал Зеленский.

Напомним, в портах Украины заблокированы 1,5 млн тонн зерна, всего из страны надо вывезти 20 млн тонн. Такие данные приводит Минагрополитики.

Ранее мы писали, что президент РФ Владимир Путин говорил, что готов разблокировать экспорт зерна из Украины в обмен на отмену антироссийских санкций.

Также "Страна" сообщала, что Украина, Россия и Турция согласовали предварительный план вывоза зерна из порта Одессы.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.