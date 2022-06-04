Мировые цены на пшеницу начали падать и вернулись к уровню двухмесячной давности, после заявления президента России Владимира Путина, что РФ готова выпустить корабли с зерном из украинских портов.

Об этом сообщает ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.

Речь идет о снижении цен на порядка 10%.

Это следует из анализа Coldiretti на еженедельном закрытии Чикагской торговой палаты, где пшеница на фьючерсном рынке котировалась на уровне 10,4 доллара за бушель (27,2 кг). Цены на кукурузу для корма для животных также падают до 7,27 доллара за бушель - снижение на 6,4% за 3 дня.

Ранее в Кремле подтвердили договоренность Путина и Эрдогана обсудить пути вывоза зерна из Украины.

Однако советник главы ОПУ Алексей Арестович считает, что Россия сорвет переговоры по экспорту зерна из морских портов Украины.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.