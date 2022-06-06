Украина не может доверять словам президента РФ Владимира Путина о "гарантиях" для судоходства. То есть Украина не верит России относительно того, что военные корабли не будут наступать, если Украина разминирует порты.

Об этом сообщили в МИД Украины.

"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот же Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину – за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять путину, его слова - пустой звук", - написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Скриншот: Twitter/Dmytro Kuleba

Ранее Путин в интервью российским СМИ заявил, что Украина для экспорта продовольствия может использовать порты Николаева и Одессы, предварительно их разминировав, и что Россия не будет пользоваться ситуацией для атак с моря.

Позже российские "Известия" со ссылкой на источники сообщили, что Украина, Россия и Турция согласовали предварительную схему вывоза зерна из Одесского порта. Но украинская сторона официально это пока не подтверждает.