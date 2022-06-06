Американский Госдепартамент разослал 14 странам предупреждение, в котором заявил, что РФ пытается продавать украденное украинское зерно.

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, предупреждение было разослано по дипломатическим каналам в середине мая в основном в африканские страны. В документе говорилось, что российские суда покидают порты рядом с Украиной с грузом "ворованного украинского зерна". Кроме того, в нем были указаны названия трех российских судов, которые подозревались в перевозке зерна.

"Поднятая Вашингтоном тревога усилила обвинения украинского правительства в том, что РФ украла до 500 000 тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов", - пишет газета.

Вместе с тем, по данным газеты, многие африканские страны неоднозначно относятся к антироссийским санкциям на фоне "сохраняющейся симпатии времен холодной войны и восприятия системы двойных стандартов Запада".

"Столкнувшись с насущной потребностью (в зерне - Ред.), многие африканские страны вряд ли будут колебаться, прежде чем покупать поставляемое Россией зерно, независимо от того, откуда оно поступает", - считает директор Международного института стратегических исследований HORN Хасан Ханнендже.

Ранее в оккупированной Херсонской области признались в вывозе украинского зерна в Россию. Также мы публиковали спутниковые снимки кораблей РФ с ворованным украинским зерном.

Вместе с тем, сообщали, что, по данным СМИ, Украина, Россия и Турция согласовали предварительный план вывоза зерна из порта Одессы.