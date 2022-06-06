Украина, Россия и Турция согласовали предварительную схему вывоза зерна из Одесского порта. Об этом пишут российские "Известия" со ссылкой на источники.

Согласно плану, разминированием прибрежных вод в районе Одессы займется Турция. Она же будет конвоировать суда, выходящие из порта в нейтральные воды Черного моря до определенной точки, где их будут встречать российские военные корабли.

Россия будет сопровождать суда до Босфора.

Источники сообщают, что речь пока только о разблокировке порта в Одессе, сейчас прорабатывается точный маршрут кораблей.

Ожидается, что "дорожную карту"‎ утвердят 8–9 июня на переговорах в Турции при участии ООН.

Подтверждений от украинской стороны этой схемы нет.

Хотя вчера пресс-служба Украинского Дунайского пароходства заявила, что первый контейнерный караван собирается вернуться в порт Измаила на следующей неделе.

При этом советник главы ОПУ Алексей Арестович считает, что Россия сорвет переговоры по экспорту зерна из морских портов Украины.

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