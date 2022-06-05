Блокаду украинских портов готовятся прорвать уже в конце следующей недели с помочью речного контейнеровоза через порт Измаил в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского Дунайского пароходства.

Первый контейнерный караван в составе самоходного судна "Капитан Ширков" и пяти барж готовится прибыть в Измаил в конце следующей недели. Сейчас разгрузочные работы в Констанце завершены. Караван загружен на 50% от запланированного количества.

"Караваны с зерном, как правило, вынуждены совершать обратные переходы в балласте. В то же время контейнерные перевозки могут быть востребованы как для экспортных операций, так и для импортных", - говорится в сообщении УДП.

Отметим, что цены на пшеницу начали падать после заявления Путина о готовности выпустить зерно из украинских портов.

Хотя в ОПУ уверены, что Россия сорвет переговоры по экспорту зерна из морских портов Украины.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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