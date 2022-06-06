Президент Владимир Зеленский считает, что Украине нужно противокорабельное оружие для того, чтобы обеспечить себе разблокирование экспорта.

Об этом он заявил на пресс-конференции с украинскими журналистами.

Отвечая на вопрос, какие гарантии приемлемы для Украины, чтобы разминировать порты, он заявил:

"Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии".

Зеленский также отметил, что посредником в деблокаде портов может стать Турция.

"Мы готовы к вывозу зерна и мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", - сказал президент.

Ранее мы писали, что Украина, Россия и Турция согласовали предварительную схему вывоза зерна из Одесского порта. Но сама Украина не доверяет заявлениям России относительно того, что ее боевые корабли не будут заходить в порты Украины после разминирования и разблокировки экспорта.

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