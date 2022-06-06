Зеленский считает, что противокорабельное оружие станет лучшим гарантом безопасного экспорта зерна
Президент Владимир Зеленский считает, что Украине нужно противокорабельное оружие для того, чтобы обеспечить себе разблокирование экспорта.
Об этом он заявил на пресс-конференции с украинскими журналистами.
Отвечая на вопрос, какие гарантии приемлемы для Украины, чтобы разминировать порты, он заявил:
"Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии".
Зеленский также отметил, что посредником в деблокаде портов может стать Турция.
"Мы готовы к вывозу зерна и мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", - сказал президент.
Ранее мы писали, что Украина, Россия и Турция согласовали предварительную схему вывоза зерна из Одесского порта. Но сама Украина не доверяет заявлениям России относительно того, что ее боевые корабли не будут заходить в порты Украины после разминирования и разблокировки экспорта.
Также "Страна" рассказывала, что