Турция и Украина обсудили вопросы обеспечения безопасного прохода турецких сухогрузов, которые ожидают отправления в украинских портах.

Об этом сообщили в Минобороны Турции, передают российские СМИ.

Подробности переговоров пока не сообщаются.

Но сегодня утром российские "Известия" со ссылкой на источники сообщили, что Украина, Россия и Турция согласовали предварительную схему вывоза зерна из Одесского порта.

В то же время предложенная Россией схема возобновления судоходства в Черном море столкнулась с резкой критикой от МИД Украины.

Хотя вчера сообщалось, что первый контейнерный караван собирается вернуться в порт Измаила на следующей неделе.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.