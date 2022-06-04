На сотый день войны в Украине президент Франции Эммануэль Макрон подсчитал, что за последние полгода проговорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону не менее 100 часов. Также он заявил, что

Россию не следует унижать, чтобы "в день прекращения боевых действий мы могли проложить выход дипломатическим путем".

Об этом сообщает Agence France-Presse.

"Я думаю, что Путин изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а суметь выбраться из этого - трудный путь", - добавил он.

Макрон также сказал, что не исключает свой визит в Киев.

Как писала "Страна", сразу после принятия шестого пакета санкций против России с частичным нефтяным эмбарго и отключением "Сбербанка" от SWIFT президент Франции заговорил о седьмом.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.