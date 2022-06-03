Мировая пресса продолжает писать о тяжелой болезни президента России Владимира Путина. Вслед за британскими изданиями о возможном уходе по состоянию здоровья главы Кремля написало американское.

Журнал Newsweek со ссылкой на "засекреченный отчет разведки" сообщил, что российский президент болен раком и в апреле прошел курс лечения.

Также, по словам источников журнала, в марте на Путина было совершено покушение.

Свои выводы собеседники журнала аргументируют тем, что внешность Путина изменилась, он стал меньше встречаться с мировыми лидерами и появляться на публике.

Тема "болезни Путина" в данной публикации увязана с тем, что, мол, президенту РФ, с учетом его состояния здоровья, мало что мешает развязать ядерную войну.

Как писала "Страна", в конце мая известный американский режиссер Оливер Стоун предположил, что Путин был болен раком, и возможно, именно это послужило косвенной причиной того, что он отдал приказ о вторжении в Украину.

Однако вскоре после этого заявления глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров опроверг слухи о плохом состоянии здоровья Путина.