Минфин США опубликовал обновленный санкционный список россиян. В него сегодня вошли 17 россиян и 15 юрлиц из РФ.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В список, в частности, попали:

виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом Владимир Путин;

официальный представитель МИДа Мария Захарова;

министр строительства РФ Ирек Файзуллин;

глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников;

глава Минтранспорта Виталий Савельев

вице-премьер Дмитрий Григоренко;

бизнесмены Алексей Мордашов и "Северсталь", которой он владеет, а также его двое детей и жена;

Год Нисанов, владелец группы компаний "Киевская площадь";

глава "Росгеологии" Сергей Горьков.

Также сегодня ЕС одобрил шестой пакет санкций против России, исключив из него патриарха Кирилла, но включив Алину Кабаеву.

При том президент Франции Эммануэль Макрон уже говорит и о седьмом пакете санкций против РФ.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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