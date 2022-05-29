Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров опроверг слухи о плохом состоянии здоровья Владимира Путина.

Об этом министр рассказал французским журналистам.

"Президент Владимир Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит", - сказал Сергей Лавров.

Напомним, британские издания пишут, что президент России Владимир Путин, возможно, уже мертв и его место занял двойник.

Ссылаясь на "данные разведки", журналисты предполагают, что "смерть Путина" его окружение будет пока скрывать, но уже готовит почву, запуская слухи, что у их лидера рак крови.

Ранее мы писали, что журналисты выяснили подробности о здоровье презмдента России Путина. Спикер Кремля Дмитрий Песков на вопросы журналистов о том, болен ли Путин раком, заявил, что это "выдумки и неправда".

Также "Страна" сообщала, что глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что на президента РФ Владимира Путина было совершено неудачное покушение после вторжения в Украину. К нему были причастны выходцы из Кавказа.