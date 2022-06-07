Владимир Зеленский признал, что Украина уступает России в плане техники, поэтому "не способна наступать", сообщает газета Financial Times.

"Мы уступаем в плане техники, поэтому мы не способны наступать. Мы понесём большие потери, а люди являются моим приоритетом", - заявил Зеленский.

Президент заявил на конференции FT, что западные санкции "на самом деле не повлияли" на позицию Москвы.

По его словам, оттеснение российских войск на позиции, занятые до вторжения 24 февраля, будет означать "серьезную временную победу" для Украины, но полный суверенитет над ее территорией остается его конечной целью.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.