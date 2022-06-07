Зерновой терминал в Николаевском порту, на котором позавчера случился грандиозный пожар, был вторым по величине в Украине.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Twitter-аккаунте.

Боррель также уточнил характер разрушений терминала, заявив, что Россия его "уничтожила".

Он заявил, что такие удары "способствуют глобальному продовольственному кризису".

"Очередной российский ракетный удар, способствующий глобальному продовольственному кризису. В свете таких сообщений дезинформация, распространяемая Путиным с целью отвести от себя вину, становится еще более циничной", - написал Боррель.

Напомним, вчера в ГСЧС сообщали, что причина пожара - попадание снаряда в склады с зерновым шротом.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.