В Дарницком районе Киева горят семь легковых автомобилей, спасатели работают на месте.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

Причины пожара пока не сообщают, дым виден с правого берега.

Ранее мы публиковали фото и видео того, как в прошлом году на стоянке в Харькове ночью сгорело шесть автомобилей.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.