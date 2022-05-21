В Киеве пока запрещено посещать территории всех лесопарковых хозяйств города: Конча-Заспу, Дарницкий, Святошинский лесопарки.

Их территории до конца еще не разминированы, кроме того, там построены военные фортификации, заявил глава "Киевзеленстроя" Алексей Король в интервью "Вечернему Киеву".

"Сейчас парк "Муромец" закрыт для посетителей, там расположены фортификационные сооружения, и мы просим предоставить разрешение хотя бы нашим специалистам ухаживать за растениями. Такая же ситуация в парке Киото", - сообщил Король.

При этом, по его словам парк "Пуща - Водица" уже открыт и безопасен, но переходить мостик запрещено. Судя по всему, остальные лесопарковые зоны еще недоступны.

Ранее мы писали, что в Киеве на время военного положения запретили посещать леса. Запрет введен, в частности, для предотвращения реальной угрозы возникновения в лесах пожаров и минимизации их последствий.

Напомним, по состоянию на 21 мая война в Украине продолжается уже 87-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 86-го дня войны. С "Азовстали" вышли все украинские военные. Главный фронт - Луганская область. Противник наступает на Лисичанск и Северодонецк. Идут бои в районе Бахмута, Изюма, Славянска. В районе Донецка продолжаются попытки окружить Авдеевку. Бои на границе Харьковской области с российской границей.

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