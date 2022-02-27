В воскресенье, 27 февраля, в Киеве снаряд попал во двор на Троещине, после чего оттуда повалил черный дым. Кадры опубликованы в Telegram-канале "Политика Страны".

"На Троещине идет дым", - говорится в сообщении.

Как сообщили в мэрии столицы, на улице Лаврухина произошел взрыв. Причины его не уточняются, но по фото можно понять, что это "прилет". Повреждены балконы 1-15 этажей.

К счастью, никто не погиб, а у раненых небольшие повреждения. Также сгорели семь автомобилей.

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Васильевское после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.