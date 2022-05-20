Около аэропорта в Женеве вспыхнул пожар в строящемся лагере для беженцев. Рейсы отменяют. Видео
В швейцарской Женеве вспыхнул сильный пожар возле аэропорта. Вылеты и посадки самолётов пока приостановлены.
Об этом сообщает Evening Standart.
В соцсетях появились кадры густого черного дыма, покрывающего небо.
По словам лейтенанта Николя Милло, представителя пожарно-спасательной службы, огонь вспыхнул на месте будущего федерального центра для просителей убежища.
Причины пожара пока неизвестны.
Из-за пожара все рейсы в аэропорту Женевы были приостановлены. Некоторые рейсы были перенаправлены в Лион и Базель.
На место возгорания направлены экстренные службы.
Это второй по загруженности аэропорт в стране после Цюриха.
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