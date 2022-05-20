В швейцарской Женеве вспыхнул сильный пожар возле аэропорта. Вылеты и посадки самолётов пока приостановлены.

Об этом сообщает Evening Standart.

В соцсетях появились кадры густого черного дыма, покрывающего небо.

По словам лейтенанта Николя Милло, представителя пожарно-спасательной службы, огонь вспыхнул на месте будущего федерального центра для просителей убежища.

Причины пожара пока неизвестны.

Из-за пожара все рейсы в аэропорту Женевы были приостановлены. Некоторые рейсы были перенаправлены в Лион и Базель.

На место возгорания направлены экстренные службы.

Это второй по загруженности аэропорт в стране после Цюриха.

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