Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказал, что войска РФ не оставляют попыток продвинуться в глубину области. В районе Орехова и Гуляйполе идут активные бои, от постоянных обстрелов страдает Камышеваха и населенные пункты поблизости.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

Старух также рассказал, что противник отводит войска из Мелитопольского и части Васильевского района в сторону Херсона. Такие действия могут быть ротацией, считает он.

Также на подступах к Запорожью украинские силы возводят линии защиты, чтобы не дать войскам РФ продвинуться дальше.

Атомная электростанция в Энергодаре продолжает работать, хотя сотрудники находятся под постоянным давлением.

"Так или иначе атомная электростанция остается украинской и дает электроэнергию в нашу энергосистему", - рассказал глава ОВА.

Скриншот: Telegram/Запорізька обласна військова адміністрація

Напомним, Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас наиболее угрожающая ситуация в Запорожской области. По его словам, россияне готовятся к захвату Запорожья.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.