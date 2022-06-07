За минувшие сутки российские войска из РСЗО обстреляли Киевский и Слободской районы в Харькове. Под удар попал стадион "Металлист" и инфраструктура. В городе из-за обстрелов трое раненых.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

В области, добавил он, под огнем были Харьковский, Чугуевский, Богодуховский, Красноградский, Лозовской, Золочевский районы. В результате два человека погибли, семь были ранены. В районе Изюма противник пытается наступать на Довгенькое и Долину.

Бои на линии столкновения продолжаются, добавил он.

Напомним, вчера войска РФ обстреляли Харьков и Чугуев.

Также мы писали, что в Харькове выпускники станцевали вальс на руинах разрушенной школы.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.