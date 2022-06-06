На фоне разрушенной из-за боевых действий 134-й школы Харькова выпускники станцевали Выпускной вальс.

Последний школьный танец выпускники исполнили под песню "Мрия" украинской певицы Jerry Heil.

Судя по видео, школа практически полностью уничтожена, остались лишь руины стен.

Напомним, еще 27 февраля войска РФ уничтожили 134-ю школу. Мэр города Игорь Терехов заявил, что школа восстановлению не подлежит. Для того, чтобы в ней могли учиться дети, здание придется строить с нуля.

Также мы писали, что 2 июня снаряд попал в здание общеобразовательной школы в Киевском районе города и спровоцировал пожар.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.