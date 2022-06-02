Педагогов на временно захваченных территориях Украины призвали не сотрудничать с оккупантами. После освобождения населенных пунктов карьера учителей-коллаборантов может закончиться. Об этом сообщает вице-премьер, министра по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в Telegram.

"Не ведите детей учиться в оккупантские учебные заведения. Переезжайте на подконтрольную территорию. Дети потом будут благодарны", - призвала она в Telegram.

То, куда в сентябре уйдут учиться дети, определит судьбу и детей, и родителей, пишет Верещук:

"Давайте честно: на временно оккупированных территориях, до их воссоединения с Украиной, нормальной жизни не будет. Кроме кучи юридических проблем, есть еще одна - Украина будет воевать за свои земли: поэтому временно оккупированные территории могут быть зоной боевых действий. Здесь мы должны быть честны друг с другом", - написала она.

Она также призвала педагогов не рисковать карьерой и не работать в школах под властью России.

"Что касается педагогов, особенно молодых, то неправильное решение сейчас может навсегда разрушить профессиональную жизнь. Поэтому обращаюсь к педагогам учебных заведений всех уровней на временно оккупированных территориях: Не работайте на оккупантов. Просто переезжайте на подконтрольную правительству Украины территорию. Работа здесь вам найдется", - написала Верещук.

Как писала "Страна", в Мариуполе оккупанты хотят перевести уцелели школы на российские "стандарты образования". Оккупационная власть принудительно заставляет учителей на захваченных территориях проходить "переподготовку".

Помимо этого оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей перевели на российскую мобильную связь и интернет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.