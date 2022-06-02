Десятерым военным РФ сообщили о подозрении из-за грабежа имущества жителей Бучи. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Грабежи совершались в период с 24 февраля по 30 марта, в том числе с целью личной наживы. Воровали имущество, не предназначенное для войны - "от нижнего белья и одежды до большой бытовой техники".

После освобождения территории Киевской области военные отправляли награбленное родственникам через почтовый пункт города Мозырь в Беларуси.

Подозреваемых объявили в международный розыск.

Напомним, по словам мэра, в Буче спустя два месяца после выхода военных РФ находят расстрелянные трупы местных жителей.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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