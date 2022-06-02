В Украине за последнее время на 37% выросло количество преступлений с применением огнестрельного оружия. Об этом заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в интервью "Украинским новостям".

Клименко дал понять, что одна из причин - массовая раздача оружия в первые дни после начала войны.

"Это проблема, в стране идет война и будет продолжаться некоторое время. Но мы должны людям разъяснить и провести красную линию между защитой Родины и преступлением. За преступление должны все отвечать, кто бы это ни был. Тем более, если человек использует оружие, которое получил для отражения вооруженной агрессии", - заявляет он.

Кроме того, по его словам, вместе с ослаблением запретов на продажу алкоголя, растет число конфликтных ситуаций и хулиганств.

"Сейчас идет война, совсем другие реалии. Мы должны понимать, что действуют некоторые ограничения, это блокпосты, это и комендантский час и, конечно, запрет на продажу алкогольной продукции. Это все взаимосвязанные вещи, потому что, как только разрешили продажу алкогольной продукции, у нас сразу пошел рост конфликтных ситуаций и хулиганств", - говорит он.

Напомним также, что в Украине за время войны стало меньше тяжких преступлений, но стало больше криминала с оружием и угоном авто.

Ранее в Human Rights Watch заявили о военных преступлениях армии РФ под Киевом и Черниговом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.