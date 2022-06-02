Ирландия стала седьмой страной в мире, которая признала геноцидом войну России против Украины.

Сенат Ирландии принял резолюцию, осуждающую вторжение страны-агрессора России в Украину. Действия оккупантов признаны геноцидом.

В документе говорится о необходимости сохранения и усиления санкций против России, прекращения импорта нефти, газа и угля, поскольку за счет этого финансируется военная машина Москвы.

В резолюции также говорится о необходимости привлечения к ответственности политического руководства России. А также упоминается бомбардировки российскими оккупантами жилых домов и использование снайперов для убийства мирных людей, спасавшихся из горящих домов.

Напомним, сейм Литвы единогласно признал РФ государством-террористом, а ее действия в Украине геноцидом.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.