Войска РФ за время войны уничтожили или захватили 350 зданий и более 1200 машин Национальной полиции Украины.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью "Украинским новостям".

"Мы потеряли на сегодняшний день более 350 административных зданий Нацполиции. Это те здания, которые остались на временно оккупированной территории, многие здания были уничтожены врагом. Также, мы лишились более 1200 единиц автотранспорта. В основном, этот транспорт был разбит или расстрелян", - сказал он.

По словам Клименко, Нацполиция потеряла десять процентов от всего количества своих административных зданий. Однако сейчас уже в Киевской области начали восстанавливать их. В частности, в Бородянке открывают новые помещения.

"Уже есть план восстановления. Собственно, восстановление это громко сказано, потому что фактически заново будем строить", - сказал Клименко.

В пример он привел здания в Макарове и Бородянке, которые полностью уничтожено полностью. На 70% разбито здание в Ирпене. И так по всей Украине, добавил он.

Ранее мы писали, что в Лисичанске обстреляли здание патрульной полиции.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

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