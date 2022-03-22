Начальник ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небитов опубликовал видео из Макарова, который вчера, как заявил Генштаб ВСУ, вчера освободила украинская армия.

Поселок городского типа Макаров расположен в Бучанском районе Киевской области, к северу от Житомирской трассы.

На видео попало местное отделение полиции, в крышу которого попал снаряд. Небитов сообщил, что оно фактически разрушено. Также снаряды попали в жилую пятиэтажку и больницу.

Кроме того, по словам Небитова, каждый второй дом в Макарове поврежден или уничтожен в результате продолжающихся артиллерийских обстрелов. При этом они не стихают.

"К сожалению, Макаров до сих пор находится под обстрелами. Что хочет, почему метит сюда оккупант — неизвестно", — сказал Небитов.

Напомним, в Украине уже 27-й день продолжается война. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала, как шли боевые действия 21 марта: на Донбассе противник вел штурмовые операции по всей линии соприкосновения, громким событием стал обстрел торгового центра на Виноградаре в Киеве - это окраина со стороны Бучи и Гостомеля. Также вчера возобновились переговоры Украины и России.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

В телеграм-канале "Политика Страны" - карта боевых действий, фото, видео и главные новости.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о проблеме с переговорами между Россией и Украиной, а также новой военной тактике Путина.