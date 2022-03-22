Поврежден каждый второй дом, разрушено отделение полиции. Опубликовано видео из освобожденного Макарова
Начальник ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небитов опубликовал видео из Макарова, который вчера, как заявил Генштаб ВСУ, вчера освободила украинская армия.
Поселок городского типа Макаров расположен в Бучанском районе Киевской области, к северу от Житомирской трассы.
На видео попало местное отделение полиции, в крышу которого попал снаряд. Небитов сообщил, что оно фактически разрушено. Также снаряды попали в жилую пятиэтажку и больницу.
Кроме того, по словам Небитова, каждый второй дом в Макарове поврежден или уничтожен в результате продолжающихся артиллерийских обстрелов. При этом они не стихают.
"К сожалению, Макаров до сих пор находится под обстрелами. Что хочет, почему метит сюда оккупант — неизвестно", — сказал Небитов.
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