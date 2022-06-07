Российские войска обстреляли в Лисичанске Луганской области рынок, горный колледж и школу. Также под удар попал город Приволье. В результате пострадали пять человек.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай в своем Telegram-канале. Также он опубликовал фото последствий обстрелов.

По его данным, спасатели несколько часов ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка общей площадью 1000 квадратных метров.

Из-за обстрела практически полностью выгорело здание горно-индустриального профессионального колледжа. Двоих пострадавших эвакуировали из общеобразовательной школы.

Еще трех раненых в Лисичанске и Приволье госпитализировали в медучреждения других регионов - это двое мужчин и женщина.

Кроме того, утром 6 июня враг массировано обстрелял город Золотое, где, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем российские войска ударили по городу Горское, в результате чего 11 домов были повреждены.

Гайдай также добавил, что бои за Северодонецк находятся в разгаре. При этом ВСУ отразили штурм россиян в направлении Новоахтырки и Вороново. В районе Белогоровки оккупанты используют ДРГ.

Напомним, 5 июня Гайдай говорил, что в ближайшие пять дней россияне попытаются сравнять Луганскую область с землей.

Также сообщалось об обстреле центра Лисичанска. Там уничтожен гуманитарный штаб, повреждены многоэтажки.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.