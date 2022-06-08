Первые сообщения по технике, которую Украине отправили в рамках ленд-лиза, должны появиться через 2-3 недели, сказал Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

"Через 2-3 недели должны появляться первые сообщения по технике, которую сюда отправили большими транспортными кораблями.

Вы должны понимать, что они долго грузятся в Америке, недели две, потом дней 10-12 плывут через Атлантику, потом приплывают в Европу, потом разгружаются. Вы должны понимать, что это занимает время, минимум месяцок", – говорит советник главы ОПУ.

Напомним, президент США Джо Байден утвердит ленд-лиз для Украины вечером 9 мая.

В конце мая Арестович обвинил Германию в срыве темпов ленд-лиза и неудачах украинской армии на Донбассе. Также он заявил, что Украина будет сражаться до последнего солдата, но не пойдет на уступки России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.