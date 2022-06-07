Анализ ситуации на 104-й день войны в Украине.

Северодонецк и Славянск

Во-первых, продолжаются бои в Северодонецке.

По данным главы городской администрации Александра Стрюка, боестолкновения идут на улицах. Глава минобороны РФ Сергей Шойгу сегодня заявил, что жилая часть города уже под контролем россиян.

Кроме жилой части там есть еще и промзона. О том, что в ней закрепились ВСУ, украинские власти подтверждали еще вчера.

На бахмутском направлении украинские войска, как заявляет Генштаб ВСУ, отбили атаки на села Нагорное, Берестовое (на трассе Лисичанск-Бахмут) Криничное и Роты (по пути их Светлодарска на Бахмут).

Второе направление боев - славянское. Там противник пытается продвинуться в районе Долгенького и Долины (что дает контроль над трассой Харьков-Ростов, проходящей через Славянск).

Ситуация в Святогорске в сегодняшних сводках Генштаба не комментировалась. Что может указывать на тяжесть ситуации там. Вчера вечером скорую потерю города предрек Арестович (к его комментарию мы еще вернемся), а сегодня о "полном контроле" над городом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Чтобы контролировать Святогорск полностью, нужно захватить в том числе правобережную часть, где расположена Лавра и меловые горы, где находятся сега Богоррдичное и Татьяновка. Об их взятии россияне пока не сообщали, а украинский Генштаб заявлял об обстрелах противником этих населённых пунктов.

Российские телеграм-каналы показывали, как сейчас выглядит Лавра. Видны разрушения набережной и одного из корпусов (о его обстреле сообщалось ранее, тогда погибло три монаха и монахиня). Остальные строения визуально выглядят целыми.

Кто сейчас контролирует Лавру - информация поступает разноречивая. По данным российских СМИ там уже находятся военные РФ, но украинская сторона этого не подтверждает.

Но, судя по всему, в основном Святогорск россияне захватили.

Их военный телеканал "Звезда" сегодня опубликовал видео с украинским мэром городка Владимиром Бандурой, который, судя по тому, что он говорил, перешел на сторону россиян.

Так, он повторил версию Минобороны РФ о том, что деревянный скит Лавры, который сгорел, якобы подожгли украинские военные. Отметим, что Украина обвиняет Россию в обстрелах Лавры и пожаре на ее территории.

Мэр Святогорска Владимир Бандура

Но вернемся к военной ситуации. По поводу Славянска и Луганской области мрачные прогнозы вчера сделал Арестович. Он заявил, что предстоящая неделя будет тяжелой для ВСУ. Россияне собрали на театре от Попасной до Изюма 30-40 тысяч военных и неуклонно наступают.

Концентрация сил позволяет россиянам взять Славянск в оперативное окружение в течение недели, сообщил советник Ермака. "Уже вплотную приближается осада Славянска. А наши войска севернее Северского Донца будут либо разгромлены, либо отойдут на южный берег", - заявил советник Ермака.

Также он считает, что группировку ВСУ в Луганской области может ожидать "котел", если перережут трассу Бахмут-Лисичанск.

"Продвигаются там. Нам не удается их остановить. Они идут медленно, но идут. И есть нехилая вероятность, что они ее перережут", - заявил Арестович и многозначительно добавил, что надеется на то, что Генштаба ВСУ есть на этот случай хоть какой-то план.

Заявления официального спикера Офиса президента прозвучали крайне пессимистически. И ситуацию попытался сегодня сгладить другой советник главы Офиса президента - Михаил Подоляк.

Он призвал не пугаться новостям, "что мы что-то отдали". "Это война, идут тактические маневры. Россиян больше, у них больше техники, война идет интенсивно. Нужно сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаем временно, а потом забираем назад, давалось россиянам большой кровью", - сказал он.

Далее Подоляк кратко изложил стратегию украинской стороны: "мы должны их измотать, сделать так, чтобы у них закончились ресурсы". Для достижения этой цели Украина ждет поставок оружия и эффекта от санкций, "которые должны добить РФ".

Как воспринимать эти противоречивые позиции двух советников главы Офиса президента?

Версия номер один - Арестович наговорил вчера лишней "зрады", и ее решили как-то перебить.

Версия вторая - в военном и политическом руководстве Украины есть две точки зрения, как действовать дальше по Донбассу. Об этом, кстати, ходят слухи уже несколько недель.

Одна часть представителей власти и командования предлагает отводить войска с участков фронта, где есть угроза "котлов", а то и в целом с Донбасса.

Вторая - сражаться, как говорит Подоляк, "за каждое село", стремиться нанести максимальный ущерб россиянам и тянуть время до появления критической массы западных вооружений, а также до момента, когда западные санкции начнут реально бить по способности России вести войну.

Впрочем, каких-либо подтверждений слухи о подобных разногласиях не имеют, но в любом случае - именно эта дилемма сегодня стоит перед командованием ВСУ.

И она непростая.

С одной стороны понятно желание украинских властей и военного командования нанести потери армии РФ, навязывая ей борьбу за "каждое село". С другой стороны - украинские войска (и гражданское население) также при этом будут нести большие потери. А в ряде случаев они могут оказаться в котле с перспективой повторить судьбу гарнизона Мариуполя.

Что на остальных участках фронта?

Известно, что в Запорожской области, в районе Орехово и Гуляйполя идут активные бои. Накануне Зеленский заявил, что сейчас наиболее угрожающая ситуация именно в Запорожской области. По его словам, россияне готовятся к захвату областного центра.

Косвенно такие планы подтверждаются заявлениями назначенных Россией "властей" захваченных территорий Запорожской области.

Например, "первый замглавы военно-гражданской администрации" Артем Шарлай заявил сегодня, что прежде чем проводить "референдум" о вхождении области в состав России, нужно захватить собственно Запорожье.

Если вернуться к фронтовым делам, то сегодня продолжение получила история со сбитым в Запорожской области военным самолетом. 5 июня в украинских телеграм-каналах опубликовали видео о том, как под Ореховом "сбили российский военный самолет".

Первоисточником видео был Евгений Карась. Он заявил, что получил эти данные от военных, которые засняли успешный удар по самолету. Однако в тот же день российские телеграм-каналы сообщали, что в данном случае был сбит украинский самолет.

И сегодня ночью Карась это подтвердил. Предыдущий пост и видеоролик он уже удалил.

Утром Генштаб сообщал об изменении ситуации на севере Херсонской области. Там противник пошел в наступление широким фронтом от Лозового до Белой Криницы (это те места, где ранее наступали ВСУ). Как говорят в Генштабе - успеха россияне не имели.

Потенциально важные новости приходят из Беларуси. Страна планирует нарастить армию до 80 тысяч военных за счет создания южной группы войск на границе с Украиной (сейчас в белорусских ВС порядка 60 тысяч солдат).

Также Минск проводит сейчас большие военные учения и отрабатывает в войсках переход от мирного распорядка к военному.

Прогнозы и переговоры

Итак, война идет. Но есть ли попытки нащупать мирное решение?

Заявления сегодня на этот счет звучали разноплановые.

Например, Владимир Зеленский заявил газете Financial Times, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя".

Правда, президент здесь же признал, что Украина уступает России в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать". К тому же Зеленский видит, что западные санкции "на самом деле не повлияли" на позицию Москвы.

Тем не менее, президент Украины говорит об отвоевании захваченных территорий. По его словам, оттеснение российских войск на позиции, занятые до вторжения 24 февраля, будет означать "серьезную временную победу" для Украины. А окончательной победой станет освобождение Крыма и Донбасса.

Впрочем, это можно расценивать как очень отдаленные перспективы. А здесь и сейчас Зеленский все равно говорит о том, что если случится российский прорыв на Донбассе, "будет очень сложно" (отсюда, кстати, можно сделать вывод, что Зеленский не сторонники концепции отводить войска, о которой писалось выше).

"Я хотел бы, чтобы люди понимали, что война может быть везде, потому что если будет прорыв на Донбассе – нам будет очень сложно. Куда они могут пойти? Если они пойдут на юг нашего государства, будут постоянные ракетные удары по центру Украины, по всем нашим стратегическим предприятиям. Всё это не так происходит. И возможно любое возвращение на те территории, которые были где-то оккупированы", - сказал Зеленский.

Если отталкиваться от слов президента, мы будем воевать до победы, но ближайшие перспективы ничего хорошего не сулят, и Россия может даже вернуться под Киев, Чернигов или Сумы. Как в таком случае будет достигнута победа - пока ответа нет.

Впрочем, не только Зеленский, но и партнёры на Западе говорят, что надо воевать. Например, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "Украину нельзя принуждать к невыгодному мирному соглашению".

Видимо этот призыв был направлен не столько в адрес России, сколько к другим западным странам, которые начинают призывать к компромиссу с Москвой.

Хотя если посмотреть на то, каким этот компромисс может быть сегодня, то становится понятно, почему Зеленский, несмотря на тяжелую военную ситуацию отказывается на него идти.

Сегодня в российской газете "Известия" со ссылкой на источник во власти появилась информация, что РФ не будет обсуждать с Украиной статус оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, если возобновятся переговоры Киева и Москвы. Также "закрыт для Москвы вопрос с Крымом и Донбассом".

То есть, следует из статьи, Россия хочет забрать эти территории себе - безотносительно дальнейшего развития "спецоперации".

Однако затем в Кремле сделали опровержение. "Нет, это все не так. Это неправильная информация", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В общем, очень интересный поворот. То есть, получается, что Кремль готов обсуждать возвращение Украине захваченных территорий (кроме Донбасса и Крыма) в рамках возможных мирных договорённостей о прекращении войны.

По крайней мере именно такой вывод можно сделать из слов Пескова. Но верится в это слабо. Поскольку на захваченных территориях юга страны уже началась паспортизация и переход во всем на российские стандарты. А о будущем "вхождении в состав России" говорят в один голос и местные "власти", и высшие функционеры "Единой России".

При этом было заметно, что данную риторику не использовал Кремль. Но это больше похоже на дипломатический трюк, позволяющий не сжигать мосты для переговоров - не только с Украиной, но и с Западом. Тем более, что у Путина ничего не говорят и о вхождении Донбасса в состав РФ. Но там мало кто сомневается, что это произойдет по итогам войны, если Украина не сможет их отвоевать.

Неистовый Медведев

Сегодня разгорелся скандал из-за высказываний зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который объяснил свою резкость в Telegram ненавистью к противникам.

"Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли", - написал Медведев.

К кому именно обращен посыл - не указывается, но из контекста ясно, что к Западу.

В Европе отреагировали на высказывания Медведева, назвав их серьезными и опасными. В частности, обеспокоенность выразили в Италии.

"Заявления Медведева очень серьезны и опасны. Это неприемлемые слова, которые нас сильно беспокоят еще и потому, что они исходят от заместителя председателя Совета безопасности России. Это не знак диалога, не стремление к прекращению огня, не попытка восстановить мир, но это недвусмысленные слова угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру", - заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

По его мнению, сегодняшнее заявление Медведева "дает жизнь кампании ненависти против Запада, против тех стран, которые настойчиво добиваются прекращения боевых действий в Украине".

Но реакцию слова зампреда Совбеза РФ вызвали не только на "ненавистном" Западе. В российских соцсетях уже обсуждаются и иные мотивы бывшего президента России.

Например, пишут, что Медведев не прочь вновь стать преемником Путина на посту президента (когда ВВП решит покинуть свой пост), провернув ту же "спецоперацию", что и в 2008 году. А потому и примеряет на себя роль "ястреба", чтоб увеличить свой рейтинг.

Не исключено, что подобными мотивам (участие в своеобразном "кастинге" на роль "преемника") руководствуются и другие российские деятели, которые отмечаются резкими комментариями в последнее время. Например, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров. И, естественно, министр обороны Сергей Шойгу, который и до войны считался одним из вероятных претендентов на пост президента РФ в случае ухода Путина.

Ответный ход РПЦ

Сегодня патриарх Кирилл собрал синод Русской православной церкви. На повестке среди прочего была ситуация после собора Украинской православной церкви, которая провозгласила свою независимость от Русской православной церкви.

Напомним, что ранее собор Украинской православной церкви в Киеве внес изменения в Устав УПЦ, которыми закрепил ее полную самостоятельность и осудил позицию патриарха Кирилла по войне в Украине. После чего Симферопольская и Крымская епархии выступили против и заявили, что "остаются под омофором" патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

И вот теперь настал черед высказать РПЦ, которая считается церковью-матерью для УПЦ.

Судя по заявлениям синода, решение о "полной независимости и самостоятельности" УПЦ не нашли понимания в Москве. Синод РПЦ объявил, что "самочинные" действия по изменению статуса Украинской православной церкви могут привести к новому расколу.

Кроме того, Синод РПЦ принял крымские епархии Украинской православной церкви под прямое подчинение патриарха Московского и всея Руси. На их основе создали Крымскую митрополию РПЦ. Ее возглавил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Не исключено, что это тоже самое затем произойдет и с другими епархиями УПЦ, которые находятся на контролируемых Россией территориях Украины.

О том, что в РПЦ возобладала жесткая линия по отношению к решениям УПЦ может говорить и тот факт, что митрополит Илларион, который считался одним из лидеров "умеренного" крыла в РПЦ, покидает свой пост руководителя Отдела по внешним и церковным связям РПЦ. Илларион ранее делал очень осторожные заявления по поводу решения собора УПЦ о самостоятельности и независимости.

Теперь вместо Иллариона отдел возглавит митрополит Антоний.

Заявления Синода РПЦ прокомментировал "Стране" митрополит Климент, председатель Синодального информационно- просветительского отдела Украинской православной церкви.

"Заявления, которые прозвучали в решениях московского Синода, не содержат прямых обвинений или ультиматумов. В них можно прочитать понимание того, что многие процессы церковной жизни на всем пространстве, на которое канонически претендует РПЦ, находятся в непосредственной близости к точке невозврата. Аргументация, как сейчас выражаются светские СМИ, "аннексирования" крымских епархий представлена как "отсутствие регулярного сообщения" с Киевом. Это очень дипломатичная, но недвусмысленная формулировка согласия с действиями УПЦ, у которой "регулярное сообщение" с Москвой вообще отсутствует. И патриархия по факту показывает пример, в каком направлении нашей церкви и дальше нужно воплощать в жизнь решения майского собора", - заявил Климент.

В общем, похоже, что УПЦ ждут непростые времена, связанные с выяснением отношений с РПЦ. А также с определением позиций отдельных епархий УПЦ по отношению к намечающемуся противостоянию.

Пока, как видим, стороны избегают прямо обвинять друг друга, но ситуация балансирует на грани жёсткого сценария.