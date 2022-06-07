Стабилизации фронта и контрнаступления, возможно, придется ждать долго. Такое мнение высказал советник главы ОПУ Алексей Арестович в эфире Фейгин.Live.

"Время бодрых лозунгов прошло. Ждать контрнаступления мы можем долго. Ждать стабилизации фронта тоже можем долго. Сейчас в армии начался раскол - точнее, не раскол, а разделение людей на тех, кто посыпались морально и не держит ситуацию, и тех, кто готов биться до конца... Нам сейчас нужны люди-стайеры, способные бежать равномерно и долго марафонский забег", - сказал Арестович.

Напомним, ранее Арестович заявил, что ночью ВСУ нанесли мощные удары по российским войскам на всей дуге от Изюма до Лимана, чем сбили наступательный пыл противника.

Также он предрекал, что для фронта предстоящая неделя будет сложной и жаркой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.