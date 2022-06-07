Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ночью ВСУ нанесли мощные удары по российским войскам на всей дуге от Изюма до Лимана, чем сбили наступательный пыл противника. Об этом Арестович заявил в эфире Фейгин.Live.

По словам Арестовича, после этого удара войска РФ не только остановили наступление, но и отошли из нескольких районов Харьковской области. Что касается Северодонецка, он все еще не захвачен россиянами полностью, хотя наши немного "откатились", рассказал Арестович.

Также, по его словам, наступление украинской армии в Херсонской области остановлено, поскольку противник усилил свою группировку на этом направлении.

Ранее Арестович предрекал, что для фронта предстоящая неделя будет сложной и жаркой.

Также он предупреждал об угрозе котла в Луганской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.