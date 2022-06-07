Украина до сих пор не увидела обещанных в январе текущего года министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт пяти тысяч касок.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Немецкому народу нужно разобраться со своими политиками. Пока ещё хочу видеть пять тысяч касок, которые они нам поставили", - сказал он.

Напомним, еще летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании получить от ФРГ оружие и военную технику, но в МИД ФРГ заявили, что "поставки оружия в Украину не помогут решить конфликт на Донбассе".

В январе (до начала полномасштабной войны в Украину) Германия пообещала направить в нашу страну 5 тысяч военных касок, а также заняться установкой военных госпиталей.

В ответ на это скандальный посол Украины в ФРГ Мельник назвал решение Германии "каплей в море".

Вместе с тем, напомним, что в Германии сейчас затягивают с поставкой оружия Украине.

Также сообщалось, в Германии объяснили, почему на передачу Украине немецких ПВО могут уйти месяцы.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.