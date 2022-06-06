Греция отправит военную технику Украине только после того, как получит замену от Германии.

Об этом заявил официальный представитель правительства Яннис Ойконому на пресс-конференции в Афинах.

По его словам, Греция поставит в Украину около 100 БМП из запасов ГДР - но лишь в том случае, если обещанные немецкие БМП действительно поступят Афинам. Причина, по которой Греция заняла такую позицию, – ее нежелание ослаблять оборону в ситуации конфликта с Турцией.

Ранее греческие СМИ сообщали о большом количестве вооружений, которые Афины хотят передать Киеву. Всего, по их информации, в списке значились 122 бронированных машин пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов; 15 тысяч снарядов 73 мм; 2,1 тысячи реактивных снарядов 122 мм; 20 тысяч автоматов Калашникова АК-47; 3,2 миллиона патронов калибра 7,62 мм; 60 ПЗРК FIM-92 Stinger; 17 тысяч артиллерийских снарядов 155 мм; 1,1 тысячи противотанковых снарядов РПГ-18.

"Страна" приводила слова советника главы ОПУ Алексея Арестовича о том, что Украине нужно 60 реактивных систем залпового огня - намного больше, чем горстка, обещанная Великобританией и США до сих пор.