Греция поставит оружие Украине только после получения замены из Германии
Греция отправит военную технику Украине только после того, как получит замену от Германии.
Об этом заявил официальный представитель правительства Яннис Ойконому на пресс-конференции в Афинах.
По его словам, Греция поставит в Украину около 100 БМП из запасов ГДР - но лишь в том случае, если обещанные немецкие БМП действительно поступят Афинам. Причина, по которой Греция заняла такую позицию, – ее нежелание ослаблять оборону в ситуации конфликта с Турцией.
Ранее греческие СМИ сообщали о большом количестве вооружений, которые Афины хотят передать Киеву. Всего, по их информации, в списке значились 122 бронированных машин пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов; 15 тысяч снарядов 73 мм; 2,1 тысячи реактивных снарядов 122 мм; 20 тысяч автоматов Калашникова АК-47; 3,2 миллиона патронов калибра 7,62 мм; 60 ПЗРК FIM-92 Stinger; 17 тысяч артиллерийских снарядов 155 мм; 1,1 тысячи противотанковых снарядов РПГ-18.
"Страна" приводила слова советника главы ОПУ Алексея Арестовича о том, что Украине нужно 60 реактивных систем залпового огня - намного больше, чем горстка, обещанная Великобританией и США до сих пор.