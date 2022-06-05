Правительство Греции передало или собирается передать Киеву "невероятное количество" оружия и боеприпасов.

Об этом пишет греческий новостной портал Рronews со ссылкой на собственную информацию.

Всего, по его информации, в списке 122 бронированных машин пехоты БМП-1 со всем боезапасом для пулеметов; 15 тысяч снарядов 73-мм; 2,1 тысячи реактивных снарядов 122-мм; 20 тысяч автоматов Калашникова АК-47; 3,2 миллиона патронов калибра 7,62 мм; 60 ПЗРК FIM-92 Stinger; 17 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм; 1,1 тысячи противотанковых снарядов РПГ-18.

Напомним, ранее сообщалось, что Испания может поставить Украине танки Leopard и ЗРК.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

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