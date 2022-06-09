В кварталах Северодонецка идут жестокие бои.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в вечерней сводке в Telegram.

Главное из заявлений военного губернатора:

Россияне обстреливают Лисичанск из большого калибра, пробивающего бетон. Боев внутри и вокруг города нет. Идут бои в населенных пунктах Горской и Попасненской общин. Из-за жары уровень воды в реке Северский Донец упал, и это означает, что россияне могут попытаться организовать переправы.

Ранее мы писали, что россияне обстреляли северодонецкий завод "Азот". Поврежден цех производства аммиака.

Также "Страна" сообщала, что россияне штурмуют позиции ВСУ в Северодонецке и активизируют операции на юге.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.