Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Фото: Telegram/ЛОВА

В кварталах Северодонецка идут жестокие бои.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в вечерней сводке в Telegram.

Главное из заявлений военного губернатора:

  1. Россияне обстреливают Лисичанск из большого калибра, пробивающего бетон. Боев внутри и вокруг города нет.
  2. Идут бои в населенных пунктах Горской и Попасненской общин.
  3. Из-за жары уровень воды в реке Северский Донец упал, и это означает, что россияне могут попытаться организовать переправы.

Сводка от Сергей Гайдая

Ранее мы писали, что россияне обстреляли северодонецкий завод "Азот". Поврежден цех производства аммиака.

Также "Страна" сообщала, что россияне штурмуют позиции ВСУ в Северодонецке и активизируют операции на юге.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.

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