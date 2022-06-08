Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сегодня снова подтвердил, что россияне контролируют большую часть Северодонецка.

По словам Гайдая, промзона города остается под контролем украинских войск, бои ведутся на улицах жилых кварталов.

Также в эфире телемарафона он сообщил, что находящийся рядом с Северодонецком Лисичанск находится под контролем украинской армии. Угрозы окружения этой группировки нет.

Война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 104-го дня войны. Бои продолжались в Северодонецке и на Славянском направлении. Министр обороны РФ Шойгу заявил о захвате россиянами Святогорска, однако Генштаб ВСУ ничего о городе не сообщал. Активные бои шли в Запорожской области. Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Однако он также признал, что Украина уступает РФ в плане техники, поэтому украинские войска "не способны наступать".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.