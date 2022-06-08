Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "несерьёзным подходом" требование украинского президента Владимира Зеленского для начала переговоров с Москвой отвести войска РФ за линию 24 февраля.

Об этом Лавров заявил в ходе встречи с турецким коллегой в Анкаре.

При этом глава МИД России сказал, что для встречи президента РФ Владимира Путина и Зеленского необходимо, чтобы сначала возобновился переговорный процесс.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью японскому общественному вещателю NHK заявил, что Украина хочет вернуться туда, где была до 24 февраля. "Тогда мы вернемся к столу переговоров (с Россией - Ред.)", - заявил он.

Ранее Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров с РФ "по воле англосаксонов".

Также мы приводили слова Арахамии, который сообщил, когда Украина может инициировать новые переговоры с Россией.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 105-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.