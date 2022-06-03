Украина может инициировать новый раунд переговоров с Россией, когда будет иметь более сильную переговорную позицию. Такое заявление сделал глава украинской переговорной группы Давид Арахамия в эфире телемарафона.

"Переговоры нужно продолжать, когда у нас переговорная позиция будет усилена. А, в первую очередь, сейчас она может быть усилена за счет того, что оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов, поступит в достаточном объеме… И тогда, я думаю, можем с усиленной переговорной позиции инициировать новый раунд переговоров", – заявил Арахамия.

Он отметил, что сейчас Украина освобождает многие села, но россияне тоже захватывают новые населенные пункты.

"И пока мы делаем один шаг вперед – два назад, пока я не вижу никаких оснований инициировать продолжение переговоров", – сказал Арахамия.

"Исходя из его заявления, можно сделать вывод, что до начала большого контрнаступления украинская власть на мирные переговоры не пойдет. А это, судя по заявлениям официальных лиц Украины, произойдет не ранее августа", - анализирует заявление Арахамии Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие возвращения Украины к переговорам с Россией. По его словам, это произойдет только после деоккупации территорий, захваченных после 24 февраля. Он также сказал, что готов встречаться с Владимиром Путиным только для решения вопроса прекращения войны.

Также в Совфеде РФ заявили, что Россия готова к переговорам с Украиной ради мирного соглашения.

Тем временем война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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