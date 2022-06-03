ООН призывает Россию и Украину возобновить переговоры для скорейшего достижения мира. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик на брифинге.

Дюжаррик сказал, что в организации очень обеспокоены применением тяжелых вооружений на востоке Украины и призывают всех причастных к конфликту к дипломатии.

"В частности, мы обеспокоены жертвами среди гражданского населения... Мы подчеркиваем наш призыв к немедленному прекращению насилия, максимальной сдержанности. Все проблемы должны решаться посредством диалога", - сказал он.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш также добавил, что "война на Украине разжигает трехмерный глобальный кризис - продовольственный, энергетический и финансовый, - который бьет по наиболее уязвимым людям, странам и экономикам. Чем скорее закончится эта война, тем лучше - для Украины, России и мира".

Ранее Давид Арахамия заявил, что Украина возобновит переговорный процесс тогда, когда сможет говорить с более сильных позиций, чем сейчас, исходя из ситуации на фронте.

Также Арахамия заявил, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины продолжаются онлайн.

Тем временем война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.