Организация Объединённых Наций (ООН) изменила название Турции в международных документах, о чем просил глава МИД страны в письме к ООН. Теперь вместо Turkey это Türkiye.

Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет турецкое издание Anadolu.

Напомним, Анкара требует, чтобы именно такое написание использовалось в мире. Оно ближе к оригиналу названия страны на турецком языке.

Также напомним, что в июне 2019 года в Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе. После этого название поменяли в Facebook и Википедии.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

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