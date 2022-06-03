Болгария, которой Россия еще в апреле приостановила поставки газа из-за отказа платить за него в рублях, больше никогда не будет вести переговоры с "Газпромом".

Об этом заявил вице-премьер страны Асен Васильев, сообщает Euractiv.

Васильев сообщил, что действующий контракт с российским "Газпромом" истекает в конце года, а РФ еще в апреле в одностороннем порядке приостановила поставки газа.

"Болгария больше никогда не будет вести переговоры с "Газпромом" по поставкам", – сказал он.

По его словам, государственная газовая компания "Булгаргаз" до сих пор регулярно напоминает "Газпрому", что российская компания не выполняет свои контракты с Болгарией.

"Если мы сейчас подпишем контракт с "Газпромом", и они перестанут поставлять газ в феврале, мы останемся без газа для промышленности и без отопления для людей", – заявил вице-премьер.

Напомним, доходы РФ от поставок газа в Европу за первые два месяца войны выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Также мы писали о том, что в конце мая "Газпром" заявил, что отключил поставки газа Дании и Нидерландам за неуплату в апреле.

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