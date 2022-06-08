В среду, 8 июня, в Украине идет уже 105-й день войны с РФ.

Продолжаются бои в Северодонецке, на Бахмутском и Славянском направлении. Под обстрелами Харьков и область. Противник атакует Николаев ракетными ударами. В Украине не исключают планы РФ захватить Запорожье.

Гибнут мирные жители и от неразорвавшихся боеприпасов - в лесных полосах или на полях, например, при наезде на них сельхозтехники.

Подробнее о том, что происходило 7 июня - в итогах за вчера.

Ниже лента новостей за сегодня. В ней кратко самая важная информация. фото и видео, анализ и итоги дня. Материал обновляется.

8 июня

09:23 Шмыгаль заявил, что Украина провела "самую сложную в истории посевную". Засеяно 75% от прошлогодних площадей.

По его словам, власти работают над тем, куда складировать новый урожай. Хранилища заполнены зерновыми, которые нельзя вывезти из-за морской блокады Украины.

Планируется создавать мобильные хранилища, куда можно будет поместить 10-15 миллионов тонн зерна.

Сейчас в Украине хранится 23,5 миллионов тонн зерновых ещё старого урожая.

09:18 Датчики радиационного фона вокруг ЧАЭС впервые с начала вторжения РФ начали передавать данные о радиации, заявляют в МАГАТЭ.

Гендиректор организации Рафаэль Гросси заявил, что показатели в норме, а запуск датчиков, по его словам, это "очень позитивный шаг вперед для ядерной безопасности в Украине".

Пока датчики не работали, это "что создавало большую неопределенность в отношении радиационной обстановки в этом районе, особенно когда он находился под российской оккупацией", сказал Гросси.

По его словам, запуск осуществился с "технической помощью МАГАТЭ"

Напомним, после российского вторжения датчики в Чернобыльской зоне отчуждения фиксировали повышенный радиационный фон.

08:47 Британская разведка в новой сводке рассказывает о ситуации на Донбассе и в Херсонской области:

- РФ продолжает попытки атаковать "Северодонецкий карман" с трех направлений, украинская оборона держится. Маловероятно, что одна из сторон значительно продвинулась за последние сутки.

- Пока РФ концентрирует наступление на центральном участке Донбасса, она остается в обороне на своих флангах.

- Украинские силы недавно добились определенного успеха, нанеся контрудары в юго-западной части Херсонщины, в том числе закрепившись на восточном берегу реки Ингулец.

- Поскольку фронт оккупированной зоны простирается более чем на 500 км, и Россия, и Украина сталкиваются с одинаковыми проблемами в поддержании оборонительной линии при высвобождении боеспособных боевых частей для наступательных операций.

- В оккупированной Херсонской области Россия насильственно приводит свою администрацию в соответствие с администрацией РФ, вводит рубль и нанимает русских учителей для введения в школах своей учебной программы.

08:45 В Харькове ночью разбомбили торговый центр "Восторг", сообщают местные телеграм-каналы.

08:40 Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование Украины в размере 1,49 миллиарда долларов, сообщает Reuters.

Этот кредит пойдет на зарплату госслужащим и социальным работникам. Общая сумма займов от банка таким образом вырастет свыше четырех миллиардов долларов.

Гарантии для выдачи этих денег дали правительства Британии, Нидерландов, Литвы и Латвии. Также поучаствовал трастовый фонд из Италии.

08:39 Еще одна ремарка Зеленского из вчерашнего ночного обращения.

Он предупредил, что украинцев ждет "самая сложная зима за все годы независимости".

Это прозвучало в контексте сообщения о создании штаба по отопительному сезону и запрете на экспорт газа и угля.

08:30 Ангела Меркель отказалась извиняться за политику, которую она вела в отношении Украины - в частности, за поддержку Минского процесса.

"Дипломатия не является неправильной только потому, что она не сработала", - заявила она в первом большом интервью после отставки.

"Мне не нужно винить себя за то, что я недостаточно старалась. Я не вижу необходимости говорить "это было неправильно", поэтому мне не за что извиняться", - сказала экс-канцлер.

Ранее Меркель заявляла, что отказ Украине в предоставлении плана действий по членству в НАТО было правильной идеей.

08:14 Культ Бориса Джонсона в Украине набирает обороты.

Помимо прозвища "Джонсонюк" ему в Украине присвоили звание казака и переименовали в "Бориса Чуприну".

Такое решение приняла черниговская казацкая община Екатерининской церкви.

"Почему Чуприна? Вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что это великий человек. Именно эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, сказав Борис Чуприна, все знали о ком идет речь", - объяснил замдиректора Черниговского областного исторического музея Андрей Лисовой.

В его музее будут экспонировать картину "Борисом Чуприной" (на фото). Второй ее экземпляр, а также грамоту о присвоении казацкого звания, отправят в Лондон.

08:13 Институт изучения войны (США) публикует карту боев в Северодонецке.

"За сутки российские силы, вероятно, установили контроль над большей частью жилого сектора Северодонецка и нанесли удары по украинским позициям в промзоне", - говорится в отчете организации.

08:12 Более тысячи украинских военных, сдавшихся в Мариуполе, этапированы на территорию России, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ближайшее время в Россию отправят еще часть украинских военнопленных. Сообщается, что это те, кто вышел из "Азовстали". С ними проводят "следственные действия", включая очные ставки.

Часть из тех, кого перевезли в РФ - более ста человек - находятся в Москве. По данным агентства, это в основном иностранцы (не украинцы).

Ранее жена главы "Азова" Дениса Прокопенко сообщала, что ее муж находится в Еленовской колонии на территории "ДНР".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вчера заявил, что общее количество украинских пленных составило 6,4 тысячи. Украинская сторона этих цифр не подтверждала.

08:11 С 1 сентября школьники оккупированного Мелитополя начнут учиться на русском языке и по 5-балльной системе.

Об этом заявила назначенная Россией " глава военно-гражданской администрации" Галина Данильченко.

Будет ли в программе украинский язык и в каких объемах, она не уточнила.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала учителей не работать в школах на оккупированных территориях, поскольку это может "навсегда разрушить профессиональную жизнь".

08:10 Арестович снова заговорил о том, чтобы ослабить пропускной режим на границе и начать выпускать мужчин. Причём, по его словам, дискуссия сдвинулась с мёртвой точки.

Он заявил, что разрабатываются специальные условия для моряков и других специальностей.

"Сейчас идет плотная дискуссия, и даже есть некоторые перспективы решения вопроса, насколько мне сказали. Дискуссия сдвинулась с мертвой точки, нашли приемы и способы, методологию. Надеюсь, однажды украинские граждане, те же моряки и все остальные услышат: езжайте вот на таких условиях", - заявил советник главы ОП в эфире "Фейгин Live".

"Мы держим людей, но особенно вооружить их нечем. Куда же там новых призывать? Разве что по отдельным специальностям. Те, кто работают за границей, могут поддерживать свои семьи. Те же моряки за прошлый год 4 миллиарда долларов отправили в Украину. Это очень серьезная помощь экономке, которая наполовину просела из-за войны", - сказал Арестович.

Отметим, это не первый такой прогноз советника Ермака. Ранее он заявлял, что нужно выпускать за рубеж моряков, айтишников и бизнесменов.

"Страна" детально разбиралась с тем, отменят ли запрет на выезд военнообязанных за рубеж.

08:00 Сводка украинского Генштаба на утро 8 июня. Главное:

1. Противник штурмовал Райгородок по пути из Лимана в Славянск. Как пишет Генштаб - безуспешно.

2. ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке (на правом берегу Северского Донца южнее Лисичанска).

3. У трассы Бахмут-Лисичанск противник уже был в районе села Нагорное (позволяет перерезать трассу), но под ударами украинской артиллерии отошел на ранее занимаемые позиции.

4. Южнее в Донецкой области ракетные и авиаудары наносились по Курахово и Нью-Йорку. Также идут массированные обстрелы всех позиций ВСУ вокруг Донецка: Авдеевка, Пески, Опытное, Марьинка.